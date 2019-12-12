كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Chrome” سيُحذرك إذا سُرقت كلمة مرورك بمجرد كتابتها

متابعة-سنيار: أعلنت Google أن Chrome سوف يقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بطرح ميزة تحذرك إذا سُرقت كلمة مرورك بمجرد كتابتها.

من خلال نافذة منبثقة، تتيح لك الميزة الجديدة التعرف على الفور، إذا قمت بإدخال كلمة مرور تم اختراقها في مكان ما، ويطالبك بتغييرها في كل مكان تستخدمها فيه.

على الرغم من توفر التكنولوجيا في عدد من التكرارات كملحق للمتصفح أو كاختبار أمني في أدوات إدارة حساب Chrome، فإن هذا النهج الجديد يدعو المستخدمين إلى حل المشكلة على الفور، في نفس الوقت، بدلاً من الاضطرار إلى أخذ الوقت والمبادرة لإجراء عمليات التفتيش والصيانة بفعالية.

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يضيف Chrome أيضا مزيدا من عمليات الحماية من التصيد في الوقت الفعلي بطريقة مماثلة، مع تحذيرات تصيد تنبؤية لجميع المستخدمين.

بالإضافة إلى شارات مستخدم أكبر قليلاً في شريط الأدوات لتوضيح الحساب الذي قمت بتسجيل الدخول إليه.

وإذا كنت لا تستخدم بالفعل مدير كلمات المرور، فإن أفضل وقت للبدء هو الآن، وِفقا لموقع “ماشابل”.