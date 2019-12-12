كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك تتراجع على قائمة “Glassdoor” السنوية لـ”أفضل أماكن العمل” لعام 2020

متابعة-سنيار: أصدرت Glassdoor قائمتها السنوية لــ”أفضل أماكن العمل” لعام 2020، والتي تجمع تصنيفات ومراجعات مجهولة من الموظفين على Glassdoor، على الرغم من أن التصنيف الفعلي يتم تحديده بواسطة “خوارزمية جوائز الملكية الخاصة بالشركة”.

هذا العام، تراجع موقع Facebook على قائمة أفضل 100 مؤسسة إلى الرقم 23، بعد أن احتل المركز الـ 7 في عام 2019 والمركز الـ 1 في عام 2018.

وهذا مستوى منخفض جديد للشركة، التي احتلت صدارة قائمة Glassdoor في عام 2011، وظلت ضمن الـ10 الأوائل كل عام، باستثناء عام 2015، عندما وصلت إلى المركز 13.

أشار متحدث باسم Glassdoor إلى أن التصنيف الإجمالي لموقع Facebook والذي يبلغ 4.4 لا يزال أعلى بكثير من متوسط ​​الموقع (3.5).

وقال موقع “ماشابل” أن هذا التراجع هو علامة أخرى على أن السنوات القليلة الماضية من الخلافات قد أثرت سلبا على الروح المعنوية في الشركة.

وكتب Glassdoor في عام 2017، “فيسبوك أسطوري لمزاياه”، وهي آخر مرة صنف فيها Facebook على رأس القائمة.

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كما أن سنوات من فضائح خصوصية البيانات والتحقيقات وغيرها من الأخطاء قد تسببت في خسائر فادحة للشركة.

ذكرت CNBC في وقت سابق من هذا العام أن المجندين كافحوا لجذب المرشحين من الجامعات العليا منذ فضيحة كامبريدج التحليلية.

والجدير بالذكر أن Facebook ليس الشركة التقنية الكبيرة الوحيدة التي تشهد تغيير موقفها إلى الأسوأ، فقد تراجع جوجل من رقم 8 إلى رقم 11 وأبل من رقم 71 إلى رقم 84.

ومن المثير للاهتمام، أنه لا يوجد سوى عدد قليل من شركات التكنولوجيا التي وصلت إلى قمة قائمة Glassdoor، بما في ذلك HubSpot (رقم 1) و DocuSign (رقم 3).

الشركات الأخرى في المراكز العشرة الأولى تشمل شركة الاستشارات Bain & Company (رقم 2)، وسلسلة الوجبات السريعة In-N-Out Burger (رقم 4)، وخطوط ساوث ويست الجوية (رقم 10).