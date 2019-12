شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألهم جيلا كاملا.. معلومات عن عالم النباتات ديفيد بيلامى المتوفى اليوم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسيرة كبيرة لعالم النباتات البريطانى ومقدم البرامج الشهير ديفيد بيلامي، والذى توفى اليوم عن عمر يناهز 86 عام، حيث يتميز بأسلوبه الرائع الذى جذب الكثير من المشاهدين إليه.





ونعت مؤسسة " The Conservation Foundation" اليوم العالم البريطانى الشهير، عبر بيان لها، مشيرة أنه قد ألهم جيلا كاملا بأسلوبه الحماسى الرائع خلال تقديمه مجموعة من العروض من السبعينات حتى الآن، وأضاف البيان :" لقد ألهم جيلًا كاملًا بأعماله العديدة التى ضمت العديد من الاهتمامات وحماسه الذي لم يكن له حدود".

كان المذيع السابق اسمًا مألوفًا، حيث قدم عدة برامج من ضمنها "لا تسألني" و "بيلامي" و تطرق من خلالها إلى علم النبات ، وكما له أيضا سلسلة برنامج وثائقية حول السفر إلى القطب الشمالي والتى سميت On Top Of The World، وفقا لجريدة ديلى ميل البريطانية.

وجهت إليه العديد من الانتقادات بعد وصفه التغير المناخى بأنه هراء، وذلك فى عام 2004، وقال لاحقا فى ذلك الإطار أن ذلك الموقف كلفه مسيرته التلفزيونية، مشيرا أنه تم تجنبه وتم إيقاف عمله بعد أن شكك فى تغير المناخ، حيث كان من المقرر البدء فى سلسة مع إحدى القنوات ولكن توقفت بعد تلك الأراء، قائلا فى ذلك الإطار:"أنهم لا يريدون سماع الجانب الأخر".

وشكك بيلامي حول تأثير الإنسان على ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يعتقد أن ارتفاع درجات الحرارة جزء من دورات الأرض الطبيعية، وذلك خلال عدة لقاءات تلفزيونية.

فى بداية حياته عمل فى مصنع وسباك قبل زواجه من روزمارى فى عام 1959، كما أنجب خمسة أولاد، وولد فى العاصمة البريطانية لندن عام 1933، وعمل محاضرا فى جامعة دورهام.

ترشح بيلامى فى البرلمان البريطانى فى الانتخابات العامة عام 1997، وحصل على المركز الرابع بـ 5.5 % من الأصوات.