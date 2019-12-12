شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار شاحنة سحب فضائية لتنظيف مدار الأرض من النفايات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتكلف وكالة الفضاء الأوروبية 100 مليون جنيه إسترلينى لابتكار شاحنة سحب يمكنها تنظيف مدار الأرض من نفايات الفضاء من خلال إزالة الأقمار الصناعية المنتهية من المدار.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيبدأ المشروع الذي حصل على 10 ملايين جنيه إسترليني بدعم من الحكومة البريطانية، المهمة الضخمة المتمثلة في التخلص من الآلاف من الأقمار الصناعية المنتهية.



شاحنة سحب

واختارت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) شركة سويسرية ناشئة تدعى ClearSpace لتنظم المدار المزدحم للكوكب، ومن المقرر أن يتم إطلاق أول مهمة في عام 2025.

وتعد Clearspace-1 هي مركبة فضائية بدون طيار مصممة خصيصًا لاستهداف جزء من صاروخ وكالة الفضاء الأوروبية الذى يطفو على ارتفاع 435 ميلًا فوق الأرض منذ عام 2013.

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شاحنة سحب

وستستولي الأسلحة الآلية على المركبة الفضائية على جزء الصاروخ، ثم تطلق المركبة الفضائية محركها وتتجه نحو الأرض، ما يؤدى إلى اشتعالها مع شظية الصاروخ في الجو.

وقال لوك بيجويت مؤسس هذا المشروع ورئيسه التنفيذي "هذا هو الوقت المناسب لمثل هذه المهمة، فقضية الحطام الفضائي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".



شاحنة سحب