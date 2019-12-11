تكنولوجيا: الـ5 الكبار فى مايكروسوفت.. اعرف مرتباتهم قد إيه فى 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت "جون طومسون" مؤخرًا عن راتب الرئيس التنفيذى "ساتيا ناديلا" عندما سئل عن ذلك خلال اجتماع المساهمين، وقال طومسون إن ناديلا، الذى حصل على 42.9 مليون دولار فى عام 2019 يستحق كل قرش بهذا الراتب، إذ يعتبر ناديلا هو أعلى مسئول تنفيذى فى مايكروسوفت، لذلك فإذا كنت تتساءل عن كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين فى مايكروسوفت، فنعرضهم فى السطور التالية ودخل كل منهم كما يلي:

- ساتيا ناديلا: الرئيس التنفيذى ومدير مايكروسوفت

- ساتيا ناديلا: الرئيس التنفيذى ومدير مايكروسوفت الراتب: 2,333,333 دولار - آمى هود، نائب الرئيس التنفيذى والمدير المالى بمايكروسوفت - آمى هود، نائب الرئيس التنفيذى والمدير المالى بمايكروسوفت الراتب: 958,333 دولار - جان فيليب كورتوا، نائب الرئيس التنفيذى، رئيس المبيعات العالمية والتسويق والعمليات

- جان فيليب كورتوا، نائب الرئيس التنفيذى، رئيس المبيعات العالمية والتسويق والعمليات الراتب: 798,000 دولار Advertisements - مارجريت إل جونسون، نائب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال:

- مارجريت إل جونسون، نائب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال: الراتب: 715 ألف دولار برادفورد سميث، رئيس وكبير المسئولين القانونيين فى مايكروسوفت

برادفورد سميث، رئيس وكبير المسئولين القانونيين فى مايكروسوفت الراتب: 850،000 دولار

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