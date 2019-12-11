تقرير جديد يقترح إستخدام Galaxy S11 للمعالج Snapdragon 865 في المزيد من المناطق

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يفقد قسم المعالجات ( Exynos ) في شركة سامسونج أكبر عملائه، وهذا العميل هو قسم الهواتف الذكية في نفس الشركة. في الواقع، لقد تم اليوم نشر تقرير جديد من قبل وكالة الأنباء The Elec يشير إلى أن الهاتف Galaxy S11 القادم من شركة سامسونج سيستخدم المعالج Snapdragon 865 بدلاً من المعالج Exynos 990 في جميع المناطق بإستثناء منطقة واحدة.

في العادة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان هي الوحيدة التي تحصل على هواتف Galaxy S Series المزودة بمعالجات Snapdragon، وذلك بسبب الدعم الأفضل لشبكات 4G المحلية من قبل مودم كوالكوم. ومع ذلك، في العام المقبل، ستتحول جميع المناطق بإستثناء أوروبا إلى Snapdragon. نعم، حتى كوريا الجنوبية ستحصل على هواتف Galaxy S11 المزودة بالمعالج Snapdragon 865.

لماذا هذا التغيير؟ حسنًا، وفقا لموقع The Elec، فيبدو أن شركة سامسونج قررت أن الفرق في الأداء بين المعالجين كبير جدًا. لا تتوقع أن تقول سامسونج ذلك بشكل رسمي. ومع ذلك، أغلقت الشركة بالفعل قسمها المسؤول عن تطوير أنويتها الخاصة، لذلك من الواضح أنها لم تكن راضية عن الإتجاه الذي تسير فيه الأمور. فقط ضع في إعتبارك أنه لم يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي حتى الآن من قبل شركة سامسونج.

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المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم يستخدم أنوية Cortex-A77 الأحدث من شركة ARM، ويمتاز بأداء عالي على مستوى الذكاء الإصطناعي، كما يملك القدرة على التعامل مع كاميرات بدقة تصل إلى 200 ميغابكسل. وعلى سبيل المقارنة، فالمعالج Exynos 990 من شركة سامسونج يستخدم أنوية Cortex-A76 الأقدم، ويدعم كاميرات بدقة تصل إلى 108 ميغابكسل فقط.

قد تبدو هذه الأرقام مثيرة للسخرية في بداية العام 2019، ولكن معظم الشائعات التي وردتنا حتى الآن تكشف لنا أن Galaxy S11 سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تردد مؤخرًا أن شركة سامسونج ستقوم بإستخدام معالجات MediaTek المتوافقة مع شبكات 5G في بعض هواتفها المتوسطة والإقتصادية، وهذا ما يمثل ضربة أخرى لقسم Exynos في الشركة الكورية الجنوبية.