شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. هبوط رواد الفضاء أبولو 17 على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط آخر رواد على سطح القمر فى 11 ديسمبر 1972، وذلك ضمن رحلة أبولو 17 آخر مهمة لهبوط البشر على القمر، حيث هبطت الوحدة تشالنجر القمرية في منطقة تسمى وادي الثور ليترو، بعد أن انطلقت من الأرض في 7 ديسمبر ثم عادت مرة أخرى فى 19 ديسمبر.



ابولو 17

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أمضى رواد الفضاء ثلاثة أيام في القيام بالمشي وجمع العينات، وكان القائد جين سيرنان هو آخر شخص تطأ قدمه على سطح القمر وهو يتبع طيار وحدة القمر هاريسون شميت، عائدًا إلى المركبة الفضائية في اليوم الأخير.

ولم يحصل رونالد إيفانز، قائد وحدة القيادة، على فرصة للمشي على سطح القمر مثلما فعل زملائه، لأنه كان عليه أن يدور في مدار القمر.