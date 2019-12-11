تكنولوجيا: Meizu تكشف عن تقنية جديدة في الكاميرة في 13 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Meizu مؤتمرها القادم في 13 من ديسمبر للكشف عن تقنية جديدة في الكاميرة تدعم هاتف Meizu 17 الذي ينطلق رسمياً العام المقبل.

أكدت شركة Meizu في وقت سابق على خططها للإعلان الرسمي عن هاتف Meizu 17 خلال العام المقبل، حيث ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 865، مع تقنية جديدة في الكاميرة يكشف عنها النقاب خلال أيام.

رصد ملصق إعلاني رسمي لمؤتمر Meizu المقرر عقده في 13 من ديسمبر، لكشف النقاب عن تقنية الكاميرة الجديدة للشركة التي تعرف الآن بتقنية OMA.

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ولقد أشارت Meizu لهذه التقنية بعبارة “one-click into a poem” للدلالة على كفاءة وجودة التصوير بالتقنية الجديدة، إلا أن الشركة تستعرض تفاصيل أكثر دقة حول هذه التقنية في مؤتمرها الذي يعقد خلال أيام.

أيضاً من المقرر وفقاً لتعليقات Meizu أن تدعم هذه التقنية إصدار الشركة القادم Meizu 17، والذي يأتي للمرة الأولى برقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 865، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيكشف عنه في ربيع عام 2020، على أن ينطلق الهاتف بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G.

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