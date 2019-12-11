الهاتف Galaxy S10e يبدأ بدوره بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك فرد واحد من العائلة مفقود حتى الآن. بدءًا من اليوم، سيحصل مستخدمو Galaxy S10e أيضًا على هذا التحديث.

تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف Galaxy S10e يبلغ حجمه 1975 ميغابايت، ويجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد، فضلا عن واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، والإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر.

الآن إذا كنت من الأشخاص الذين لم يتلقوا هذا التحديث حتى الآن وتكره الإنتظار، فإن القائمين على موقع SamMobile لديهم تحديثات Android 10 المستقرة لجميع الإصدارات الثلاثة من Galaxy S10 جاهزة للتحميل. إذا كنت تعرف طريقة تثبيت التحديثات يدويًا على Galaxy S10 أو Galaxy S10e أو +Galaxy S10، فبإمكانك التوجه إلى روابط المصدر أدناه.

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ضع في إعتبارك أنه من الأفضل دائمًا عمل نسخ إحتياطي لبياناتك قبل العبث بنظام التشغيل يدويًا، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف هاتفك إذا لم تكن متمرسًا.

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