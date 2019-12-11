شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة فلكية غير مسبوقة لأمطار الشهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد أمطار الشهب من أكثر الأحداث الفلكية إثارة، لكن الصورة الجديدة لزخات شهب التوأميات، هي الأكثر استثنائية بفضل الظهور الخاص بالمشترى.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، التقط الصورة التي نشرت في موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه وكالة ناسا وجامعة ميشيجان التقنية، المصور يوري بيلتسكي، في تشيلي عام 2013.



صورة ناسا

وتحدث زخات شهب التوأميات بداية من منتصف شهر ديسمبر من كل عام، وغالبا ما يشار إلى زخات شهب التوأميات باسم شهب الجوزاء أو ملك زخات الشهب، وأظهرت اللقطة التي تعود إلى عام 2013، شهب الجوزاء في صورة مركبة لنحو 4 ساعات من الزخات في السماء المظلمة، والتي تم تسجيلها بواسطة مرصد Las Campanas في تشيلي.

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ويظهر الجزء الأمامي من الصورة تلسكوب du Pont، بالإضافة إلى تلسكوب SWOPE، جنبا إلى جنب مع غروب الشمس الجميل.

وتتزين السماء في الوقت نفسه، بكوكب المشترى الذي يظهر بمثابة نقطة مضيئة بالقرب من مركز الصورة، والمجموعة المركزية لطريق درب التبانة، في يسار الصورة، بينما يمكن رؤية سديم الجبار في أقصى اليسار من الصورة.

وأوضح ناسا أن شهب الجوزاء الظاهرة في الصورة دخلت الغلاف الجوي بسرعة تصل إلى نحو 22 كم في الثانية.

يذكر أن زخات شهب التوأميات، ستصل إلى ذروتها هذا العام في نهاية هذا الأسبوع، ما يوفر فرصة مثالية لرؤية هذا الحدث الفلكي، خاصة إذا كانت السماء صافية وبعيدا عن التلوث الضوئي للمدن.