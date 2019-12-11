تكنولوجيا: BMW تُعلن عن دمج Android Auto في سياراتها العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة BMW المصنعة للسيارات أنها ستبدأ أخيرًا بدمج نظام Android Auto في سياراتها ابتداءً من شهر يوليو من عام 2020. وليس ذلك فحسب، بل سيكون أيضًا نظام Android Auto لاسلكيًا، وهذا من شأنه أن يجعل BMW واحدة من شركات المصنعة للسيارات القليلة التي تقدم دعم أندرويد في سيارتها دون الحاجة إلى التوصيل السلكي.

وسيصل Android Auto مع جميع سيارات BMW المجهزة بإصدار 7.0 من نظام التشغيل الخاص بالشركة داخل السيارة (iDrive) ومعدات “Live Cockpit Professional” والتي تتوفر في جميع طرازات 2019/2020 من سيارات 3 Series و 5 Series و 7 Series و 8 Series، هذا وبالإضافة إلى أحدث سيارات الدفع الرباعي X3 و X5 و X7.

سيتوفر أيضا هذا النظام على 2020 X6 SUV. ونظرًا لأنه الإصدار اللاسلكي من Android Auto، فسيتعين على المالكين استخدام هواتف Pixel أو Nexus أو Samsung الذكية.

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لقد كانت شركة BMW توفر دعم لـ CarPlay من أبل على مدار السنوات الماضية، ويرجع السبب وراء تأخيرها لإحضار Android Auto هو أن معظم المستخدمين كانوا يملكون أجهزة iOS.

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