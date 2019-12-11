Oppo تحدد رسميًا موعد وصول سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي عندما تم إطلاق ColorOS 7 الذي يستند على نظام Android 10 في الصين، أعلنت شركة Oppo أنها ستكشف النقاب عن سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في شهر ديسمبر الجاري. والآن، لدينا التاريخ بالضبط، وهو 26 ديسمبر.

سيتم الكشف عن سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series، والتي تتضمن Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro و Oppo Reno 3 Pro 5G في حدث خاص سيتم عقده بمدينة Hangzhou الصينية يوم 26 ديسمبر.

وكشفت لنا الإعلانات التشويقية الرسمية التي رأيناها حتى الآن أن الهاتف Oppo Reno 3 سيضم شاشة مُزودة بقطع على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وأربع كاميرات في الخلف، في حين سيضم الهاتف Oppo Reno 3 Pro شاشة مزودة بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ونفس العديد من الكاميرات في الخلف.

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من المتوقع أن يتم تزويد الهاتف Oppo Reno 3 Pro بالمعالج Snapdragon 730G، في حين من المتوقع أن يتم تزويد الهاتفين Oppo Reno 3 Pro و Oppo Reno 3 Pro 5G بالمعالج Snapdragon 765G. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تكشف لنا شركة Oppo بشكل رسمي عن المواصفات الكاملة لتشكيلة Oppo Reno 3 Series حتى الآن، ولكن تم في الأونة الأخيرة رصد Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro 5G يحصلان على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على مواصفاتهما التقنية. يمكنك التوجه إلى هنا للتحقق من مواصفات الهاتف Oppo Reno 3، وإلى هنا من أجل التحقق من مواصفات الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G.