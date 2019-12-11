شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنهى دعم ويندوز 10 موبايل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن إنهاء الدعم لجميع منتجات Windows 10 Mobile ، مما يعنى أنه لن تكون هناك تحديثات أمان جديدة، ولا إصلاحات عاجلة غير متعلقة بالأمان ولا دعم مجاني.

وبحسب موقع GSM الهندى، ففى نفس الوقت سيستمر دعم تطبيقات Office للهواتف المحمولة بنظام Windows 10 حتى 12 يناير 2021، وهذا يعنى أن Word و Excel و PowerPoint و OneNote سيتلقوا التحديثات وتصحيحات الأمان، ومع ذلك ، توصى مايكروسوفت بالانتقال إلى هواتف أندرويد أو iOS واستخدام تطبيقات Office لتلك المنصات.

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يذكر أن نظام Windows 10 Mobile تم إطلاقه فى عام 2015 ، حيث تم تشغيل Lumia 950 و 950 XL و 550 به، كما تم إرساله كتحديث لعدد كبير من الأجهزة، وقد أسقط هذا الإصدار رسميًا اسم "Windows Phone" وقدم نفسه على أنه مجرد نسخة ARM من نظام التشغيل Windows 10