مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح على ويندوز 10 مهمة للجميع

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اختصارات ويندوز 10 كان يهدف الى تجميع عدة امور في نظام واحد. الثبات و السرعة و الشكل الجيد و سهولة الإستعمال. و على مدار تحديثات النظام كانت التحديثات تجلب تحسينات عديدة لكل النواح التي تم بناء النظام ناحيتها. من اهم النقاط المحسنة في النظام هي اختصارات لوحة المفاتيح. لتحقيق افضل سهولة في استعمال النظام حرصت Microsoft على تحسين اختصارات لوحة المفاتيح بشكل كبير. حتى ان الإختصارات الآن صارت اسهل لجميع المستخدمين في الإستعمال. و لذلك في هذا المقال سنعرض لك مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح على النظام ستساعدك بالتأكيد
اختصارات ويندوز 10 العامة
|
الإختصار
|المهمة التي يقوم بها
|CTRL + A
|
تحديد كل العناصر الموجودة في الشاشة
|
CTRL + C
CTRL + Insert
|
نسخ العنصر المحدد
|
CTRL + V
Shift + Insert
|لصق العناصر المحددة للنسخ
|CTRL + X
|
قص (نقل) الملفات المحددة
|
CTRL + Z
|الغاء آخر عملية
|CTRL + Y
|
اعادة تنفيذ آخر عملية ملغاة
|
CTRL + N
|فتح نافذة File Explorer جديدة عندما تكون متحكماً في نافذة متصفح ملفات مسبقة بمثل المجلد المفتوح
|Windows + F1
|
البحث عن how to get help in Windows 10 على موقع Bing
|
ALT + F4
|اغلاق النافذة او التطبيق المفتوح
|ALT + TAB
|
التنقل بين التطبيقات و النوافذ المفتوحة
|
Shift + Delete
|
مسح الملفات المحددة نهائياً و تخطي سلة المهملات
اختصارات قائمة Start و شريط المهام
|
الإختصار
|المهمة التي يقوم بها
|Windows / CTRL + ESC
|
فتح قائمة Start
|
Windows + X
|فتح القائمة المختصرة لقائمة Start
|Windows + T
|
التنقل بين التطبيقات المفتوحة و المثبتة في شريط المهام
|
Windows + رقم
|فتح التطبيق المثبت على شريط المهام في المكان الذي يشير اليه الرقم
كمثال اذا كان Google Chrome مثبت على شريط المهام في المكان الاول فعند ضغطك زري Windows + 1 سيقوم الجهاز بفتح Google Chrome
|
Windows + ALT + رقم
|
فتح القائمة المختصرة للتطبيق المثبت على شريط المهام في المكان الذي يشير اليه الرقم
|
Windows + D
|
عرض سطح المكتب
|
Windows + ,
|
عرض سطح المكتب لفترة صغيرة
اختصارات سطح المكتب على ويندوز 10
|
الإختصار
|المهمة التي يقوم بها
|Windows + M
|
تصغير كل النوافذ المفتوحة
|
Windows + Shift + M
|تكبير النوافذ المصغرة
|Windows + Home
|
تصغير كل النوافذ عدا النافذة التي تستعملها
|
Windows + سهم لأعلى
|تكبير النافذة التي تستخدمها
|Windows + Shift + سهم لأعلى
|
تكبير النافذة التي تستخدمها بشكل طولي مع الإبقاء على عرض الشاشة ثابتاً
|
Windows + سهم لأسفل
|تصغير الشاشة التي تستخدمها
|Windows + سهم لليمين او سهم لليسار
|
نقل الشاشة المفتوحة للمين او للسيار او للنصف الأيمن او الأيسر من الشاشة
في حالة اذا كانت الشاشة في احد هذه المواضع فإن الضغط على زري Windows + سهم لأعلى او سهم لأسفل سيجعل النافذة تحتل ربع الشاشة العلوي او السفلي
|
Windows + Shift + سهم لأعلى او سهم لأسفل
|نقل النافذة التي تستعملها ليمين او يسار الشاشة
|Windows + Tab
|
فتح Windows Timeline
|
Windows + CTRL + D
|فتح سطح مكتب افتراضي آخر
|Winodws + CTRL + سهم لليمين او لليسار
|
التنقل الى سطح المكتب الذي عليه الدور في اتجاه اليمين او اليسار
|
Windows + CTRL + F4
|
اغلاق سطح المكتب الإفتراضي المفتوح
الاختصارات الخاصة بزر الـWindows
|
الإختصار
|المهمة التي يقوم بها
|Windows + E
|
فتح الـFile Explorer
|
Windows + F
|فتح Windows feedback
|Windows + CTRL + F
|
البحث عن جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة
|
Windows + G
|فتح شريط الألعاب
|Windows + H
|
لتلقي الاوامر الصوتية
|
Windows + A
|فتح الـAction Center
|Windows + S او Windows + Q
|
فتح المساعد Cortana في وضع الكتابة
|
Windows + C
|فتح المساعد Cortana في وضع الإستماع
|Windows + I
|
فتح تطبيق الـSettings
|
Windows + K
|فتح شريط Connect للتوصيل بأجهزة مختلفة
|Windows + L
|
قفل الكمبيوتر و عرض الـLock Screen
|
Windows + O
|لتثبيت وضعية الشاشة و الغاء الدوران
|Windows + P
|
لفتح شريط التوصيل بـProjector
|
Windows + R
|لفتح نافذة الاوامر RUN
|Windows + U
|
لفتح قائمة سهولة الوصول
|
Windows + W
|لفتح تطبيق Windows Ink Workspace
|Windows +print Screen
|
لإلتقاط صورة للشاشة و حفظها في مجلد الصور الملتقطة
|
Windows + (+) او (-)
|للتكبير و التصغير اثناء استعمال تطبيق تكبير الشاشة
|Windows + ESC
|
للخروج من تطبيق تكبير الشاشة
الاختصارات في Command prompt
|
الإختصار
|المهمة التي يقوم بها
|CTRL + C او CTRL + Insert
|
نسخ النص المحدد
|
CTRL + V او Shift + Insert
|لصق النص المحدد
|CTRL + A
|
تحديد كل النص في السطر الحالي. اذا كان السطر خالياً فسيتم تحديد كل النصوص الموجودة في النافذة
|
CTRL + سهم لأعلى او سهم لأسفل
|تحريك النافذة سطر لأعلى او لأسفل
|CTRL + F
|
البحث داخل نافذة Command prompt بنافذة Find
|
CTRL + M
|تفعيل وضع التحديد لتتمكن من تحديد النصوص بالفأرة و يمكنك تحريك المؤشر بالأسهم
|Shift + سهم لأعلى او لأسفل
|
تحريك المؤشر سطر اعلى او اسفل
|
Shift + سهم لليمين او سهم لليسار
|تحريك المؤشر بمقدار حرف لليمين او لليسار
|CTRL + Shift + سهم لليمين او سهم لليسار
|
تحريك المؤشر بمقدار كلمة لليمين او لليسار مع تحديد النص
|
Shift + Page up او Page Down
|تحريك المؤشر للأعلى او للأسفل بمقدار شاشة واحدة و تحديد النص
|Shift + Home او End
|
نقل المؤشر لبداية او نهاية السطر مع تحديد النص
|
CTRL + Shift + Home أو END
|
تحريك المؤشر لأول او نهاية الشاشة و تحديد مخرجات الـCommand Prompt
المصدر الأصلي : عرفني