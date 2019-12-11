شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار روسيا الكونى بدأ مهمته فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بيان صادر عن المعهد الروسى لأبحاث الفضاء أن مسبار Spektr-RG الفضائى المتطور بدأ مهمته الكونية، حسب روسيا اليوم.

وتبعا للبيان فإن الخبراء فى المعهد الروسى لأبحاث الفضاء قاموا فى الثامن من ديسمبر الجارى بتشغيل بعض أجهزة المسبار لإجراء مسح اختبارى عبره.

وأوضح الخبراء فى المعهد أن التلسكوبين الروسى АRТ-ХС والألمانى eROSITA المثبتين على المسبار المذكور سيعملان كل نصف سنة على التقاط صور تفصيلية دقيقة لوضع خارطة للسماء، والصور الملتقطة عبرهما ستكون أدق بعدة مرات من الصور الملتقطة بتلسكوبات الأشعة السينية الحالية، وخلال السنوات الأربع القادمة سيساهم هذا المسبار فى رسم خرائط دقيقة للكون، ومراقبة ملايين مصادر الأشعة الكونية.

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وكانت روسيا قد أطلقت المسبار المذكور إلى الفضاء من قاعدة "بايكونور" معتمدة على صاروخ من نوع Proton-M فى الـ 13 من يوليو الفائت، وفى الـ 24 من الشهر نفسه بدأ هذا المسبار إرسال أول بيانات للأرض.

وطوّر Spektr-RG فى إطار مشروع مشترك روسي-ألمانى، ليعمل على رسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.