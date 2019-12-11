شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب بيانات أكثر من 750 ألف شهادة ميلاد فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن تسريب بيانات أكثر من 750 ألف شهادة ميلاد أمريكية، والتى تضم كافة المعلومات الشخصية للمواطنين الأمريكيين، فضلا عن تسريب بيانات ما يصل إلى 90 ألف شهادة وفاة.
وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فقد تم اكتشاف هذا الاختراق عقب اختبار اختراق أجرته شركة Fidus Information Security الأمنية، والذى أوضح أنه يتم تخزين شهادات الميلاد على نسخة مؤقتة من خدمة AWS الخاصة بأمازون ويمكن الوصول إليها بكل سهولة كونها غير محمية بكلمة مرور.
وقد جرى الاختبار الأمنى على موقع شركة تتيح للمستخدمين الحصول على نسخة من شهادات ميلادهم عبر الانترنت مباشرة، وكانت تخزن أكثر من 752 ألف شهادة ميلاد و 90400 شهادة وفاة على مخدمات AWS بدون حماية بكلمة مرور.
وقد تضمنت شهادات الميلاد معلومات شخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ومكان سكنه الحالى وعنوان بريده الالكترونى ورقم هاتفه ومعلومات تاريخية مثل عنوان السكن القديم وأسماء أفراد عائلته وسبب الحصول على شهادة الميلاد.
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