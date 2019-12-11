شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تطلق روبوت "انتحاريا" لجمع نفايات الفضاء فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن البشر أينما ذهبوا، يتركون وراءهم الفوضى والنفايات، حتى فى الفضاء، حيث أننا مسؤولون عن وجود أكثر من 170 مليون قطعة من النفايات الفضائية التى قد تهدد سلامة كوكب الأرض، حسب روسيا اليوم.

ويوجد فى المدار الأرضى على ارتفاع نحو 2000 كم تقريبا، أكثر من 3 آلاف قمر صناعى وعشرات الملايين من القطع الصغيرة من الحطام الفضائى المتناثر حول الغلاف الجوى، وكل منها يتحرك بعشرات الآلاف من الأميال فى الساعة، وفى بعض الأحيان، تصطدم قطعتان كبيرتان من ذلك الحطام ببعضهما وتتفتتان إلى مزيد من النفايات، وهو ما يخلق أضرارا بالغة تهدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.

وتعد النفايات الفضائية مشكلة حقيقية، ولذلك، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية(ESA) عن خطط لمعالجتها باستخدام "روبوت العناق".

وفى مهمة تُعرف باسم ClearSpace-1، ستطلق الوكالة روبوتا تجريبيا بأربعة أذرع، ليقبض على الأقمار الصناعية التى عفى عليها الزمن، عبر عناقها بأذرعه، ثم أخذها فى نهاية المطاف إلى منطقة الانتحار فى الغلاف الجوى الأرضى، لتدمير كلا الجهازين.

وعلى الرغم من أن تأثير هذه المهمة يشبه إلى حد ما سحب دلو واحد من الماء من بحيرة كبيرة، إلا أن مسؤولى البعثة قالوا فى بيان إنهم يأملون أن يمهد المشروع الطريق لنظام جديد لتنظيف الفضاء من الحطام.

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ومن المقرر إطلاق المهمة فى عام 2025، وستختبر ClearSpace-1 "عضلاتها" الآلية على قطعة متوسطة الحجم من النفايات الفضائية، تسمى Vespa، والتى تخلى عنها صاروخ "فيجا" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، الواقعة فى ارتفاع يصل إلى 800 كم فوق الأرض، منذ عام 2013.

وتزن هذه القطعة المخروطية من الحطام نحو 100 كلغ، ما يجعلها خفيفة نسبيا وهدفا سهلا لالتقاطه فى المهمة الأولى للروبوت.

وتقدر تكلفة المهمة لمرة واحدة نحو 133 مليون دولار، وفقا لتقرير من صحيفة "ذى جارديان" البريطانية.