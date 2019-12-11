شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تتراجع للمرتبة الـ23 بقائمة أفضل أماكن العمل بـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت شركة فيس بوك إلى المرتبة الـ 23 فى قائمة Glassdoor لأفضل أماكن العمل فى عام 2020 مقارنة بالمرتبة السابعة التى حصلت عليها العام الماضى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، حصلت الشركة على تصنيف إجمالى بلغ 4.4 من أصل 5 ، مقارنة بـ 4.5 العام الماضى، حيث أعطى الموظفون تقييمات أقل نسبياً للقيادة العليا وتوازن العمل والحياة.

يواجه فيس بوك الكثير من الانتقادات بسبب تعامله مع بيانات المستخدم، وحملات التضليل على المنصة، فضلاً عن خطته الخاصة بإطلاق عملة مشفرة عالمية تسمى Libra، مع ذلك، بقيت معنويات الموظفين تجاه فيس بوك إيجابية إلى حد كبير بشأن تحسين فرص التعويض والمهن، وفقًا لتقرير Glassdoor الذى صدر فى وقت متأخر يوم الثلاثاء.

Advertisements

تصدرت شركة البرمجيات HubSpot قائمة أفضل 100 مكان عمل، فى حين احتلت شركة ألفابيت المرتبة رقم 11 وشركة أبل المرتبة 84.