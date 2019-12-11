AnTuTu تكشف عن هواتف الأندرويد الأفضل أداءً على منصتها خلال شهر نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu بنشر قائمتها للهواتف الذكية العشرة الأفضل أداءً خلال شهر نوفمبر الماضي. في السابق، كانت منصة إختبارات الأداء تكشف فقط عن أفضل الهواتف الرائدة، ولكن الآن هناك قائمة للهواتف الذكية المتوسطة الأفضل أداءً على المنصة. تستند النتائج النهائية إلى متوسط النتيجة التي حققها كل هاتف على منصة AnTuTu V8.

عندما يتعلق الأمر بقائمة الهواتف الرائدة، نرى الهاتف Asus ROG Phone 2 في المرتبة الأولى برصيد 496662. أما بخصوص المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف OnePlus 7T والذي حصد 482881 نقطة، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب الهاتف OnePlus 7T Pro برصيد 482532 نقطة. وبالنسبة للمراتب الأخرى، فقد كانت من نصيب كل من Realme X2 Pro و OnePlus 7 Pro و OnePlus 7 و Redmi K20 Pro Premium Edition و Asus ZenFone 6 2019 و +Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10+ 5G على التوالي.





وفيما يخص قائمة الهواتف الذكية المتوسطة، فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب الهاتف Redmi Note 2 Pro برصيد 283092 نقطة، ويليه الهاتف Oppo Reno 2 في المرتبة الثانية برصيد 260650 نقطة، والهاتف Xiaomi Mi 9T في المرتبة الثالثة برصيد 251491 نقطة. وبالنسبة لبقية القائمة، فهي تشمل على التوالي كل من Galaxy A80 و Xiaomi Mi9 SE و Realme XT و Realme Q و Xiaomi Mi 9 Lite و Redmi Note 7 Pro و Vsmart Live.