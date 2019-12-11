كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| عدسات لاصقة روبوتية تشحن لاسلكياً

طور باحثون في جامعة يونسي في سيؤول نوعاً جديداً من العدسات اللاصقة الآلية، يمكن إعادة شحنها باللاسلكي.

وبنيت الأجهزة الجديدة حول هوائي نصف شفاف دائري، ونظام مكثف فائق يمكنه الحصول على طاقة مستمرة دون حاجة إلى توصيل بمصدر طاقة خارجي.

وستتمكن العدسات اللاصقة الجديدة التجريبية أيضاً من سحب الكهرباء، دون رفع درجة حرارة العدسة، ما يجنب صاحبها الأذى.

ووفق تقرير لوكالة يونهاب الكورية للأنباء، فإن العدسات مغلقة بالكامل ذاتياً، ويمكن الحفاظ عليها، من خلال حلول تلامس قياسية دون أي خطر.

Advertisements

واستخدم الفريق مواد ناعمة لتصنيع العدسات، بدل المواد الصلبة، لضمان استخدامها في مجموعة متنوعة من الظروف بقدر الإمكان.

وتعتبر العدسة الذكية الجديدة مثل أي عدسات لاصقة عادية أخرى، ولكن يمكن استخدامها لفحص العديد من المؤشرات الحيوية في دموع مرتديها، ويسهل عليه تجربة الواقع المعزز بشكل مماثل لأفلام الخيال العلمي.

ويعتقد الباحثون في سيول، أن هذه العدسات يمكن استخدامها لتعزيز بصر أصحابها يرتدونها، وفحص عيونهم بحثاً عن أي مخاطر صحية محتملة، حسب ديلي ميل البريطانية.