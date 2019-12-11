تكنولوجيا: Oculus تدفع بميزة تتبع حركة اليد لنظارة Quest قريباً في تحديث جديد للبرمجيات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oculus لدفع ميزة تتبع حركة اليد لنظارة الواقع الإفتراضي Quest في وقت مبكر عن الموعد المقرر سابقاً من الشركة، حيث تصل الميزة قريباً من خلال تحديث جديد للبرمجيات.

كانت شركة Oculus قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى خططها لدفع ميزة تتبع حركة اليد لنظارة الواقع الإفتراضي Quest خلال عام 2020، واليوم أكدت تفاصيل جديدة على أن الميزة ستتوفر للتجربة خلال هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تصل ميزة تتبع حركة اليد لنظارة Quest من خلال تحديث البرمجيات في الإصدار رقم v12، حيث من المقرر أن تظهر الميزة لمستخدمي نظارة Quest بعد تثبيت هذا التحديث الجديد للبرمجيات في قائمة المميزات التجريبية.

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أيضاً تدعم كلاً من قائمة Oculus Home وواجهة Oculus TV فقط ميزة تتبع حركة اليد في نظارة Quest في البداية، على أن يتم إطلاق واجهة SDK للمطوريين لدعم تطوير تجارب جديدة ترتكز على ميزة تتبع الحركة.

يذكر أن ميزة تتبع الحركة تتيح للمستخدمين لاحقاً الإمساك بالأشياء في الواقع الإفتراضي، مع دعم الإيماءات في الواقع الإفتراضي، مما يدعم المستخدم في التنقل بحرية أكبر في الواقع الإفتراضي دون الحاجة للتقيد بوحدات التحكم.

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