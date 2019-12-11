آبل تصدر تحديثات iOS 13.3 و iPadOS 13.3 للأجهزة المتوافقة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل الآن بإصدار تحديثات iOS 13.3 و iPadOS 13.3 لكافة الأجهزة المتوافقة. بلغ حجم هذا التحديث على iPhone XR على الأقل حوالي 695 ميجابايت، ولكن هذا العدد سيختلف وفقا لكل جهاز على حدة.

كما هو الحال مع معظم التحديثات التي جاءت منذ إصدار iOS 13 قبل شهرين، فتحديث iOS 13.3 الجديد يركز في الأساس على إصلاح جميع الأخطاء التي لا تزال تصيب نظام التشغيل. توجد قائمة بالإصلاحات التي يأتي بها هذا التحديث، ولكن لا يمكننا ذكرها جميعًا هنا.

بغض النظر عن تلك الإصلاحات، فهذا التحديث الجديد يوفر أيضًا خيارات إضافية لعناصر تحكم الوالدين في قائمة ” Screen Time “، والتي تتيح لك التحكم في من يمكنه الإتصال بأطفالك أو FaceTime أو التراسل. يمكنك أيضًا إدارة جهات الإتصال التي تظهر على أجهزة أطفالك. هناك أيضًا بعض خيارات التخطيط الجديدة بالإضافة إلى القدرة على الإعجاب وعدم الإعجاب بالمنشورات في تطبيق Apple News.

بدأت شركة آبل كذلك اليوم بإصدار تحديثات WatchOS 6.1.1 و TvOS 13.3 و HomePodOS 13.3 و MacOS 10.15.2. جميع هذه التحديثات متاحة الآن للتحميل على الأجهزة المتوافقة.