شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تواصل دعم مشروعات توليد الطاقة بالفحم رغم الجهود الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر فى الحكومة اليابانية أنها ستواصل تقديم الدعم لمشروعات توليد الطاقة باستخدام الفحم للدول النامية رغم الجهود الدولية للتحول من أنواع الوقود الأحفورى المسببة لظاهرة التغير المناخى.

وقال مصدر حكومى، فى تصريحات صحفية، إن هناك حاجة لمحطات توليد الطاقة باستخدام الفحم خاصة فى الدول الأسيوية النامية، حيث يتزايد بشدة الطلب على الطاقة، ونحن لا نعتزم مراجعة سياستنا فى تصدير البنية التحتية فى هذا المجال".

وتقول الحكومة اليابانية إنها ما زالت ملتزمة باستخدام الفحم بسبب كونه حل فعال فى خفض تكاليف عملية توليد الطاقة، ووجود تكنولوجيا جديدة تحل محل محطات الطاقة القديمة الأقل كفاءة يمكن أن يساعد الدول فى خفض انبعاثاتها الإجمالية.

وترى الحكومة اليابانية أن مصادر الطاقة المتجددة ما زالت باهظة التكلفة ولا يمكن الاعتماد عليها رغم انتشارها فى أنحاء العالم ما يؤدى لخفض كبير فى الاعتماد على الفحم.