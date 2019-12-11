تكنولوجيا: Oppo تحدد يوم 26 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن هواتف Reno3 5G وReno3 Pro 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Oppo من خلال إعلان تشويقي نشر اليوم على خططها للإعلان الرسمي عن هواتف Reno3 5G وReno3 Pro 5G في مؤتمر يعقد في 26 من ديسمبر.

ينطلق مؤتمر Oppo القادم من الصين للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Reno3 التي تأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع تصميم معدني زجاجي متدرج.

تقدم شركة Oppo قريباً هاتف Reno3 Pro بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يأتي في الزاوية اليسرى من الشاشة، بينما يتميز هاتف Reno3 بنتوء القطرة علوي في الشاشة للكاميرة الأمامية، مع إطار سفلي أكبر نسبياً مقارنة بهاتف Reno3 Pro.

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ومن المقرر أن يدعم هاتف Reno 3 Pro 5G رقاقة معالج Snapdragon 765G، مع بطارية بقدرة 4025 mAh، ويصل إلى وزن 180 جرام، بسماكة 7.7مم.

يذكر أن شركة Oppo قدمت واجهة ColorOS 7 في مؤتمر عقد في الصين، والذي أكدت من خلاله على إطلاق سلسلة هواتف Reno3 مع واجهة ColorOS 7 مثبته مسبقاً، كما تأتي هواتف Reno3 بميزة دعم شبكات 5G المستقلة والغير مستقلة SA/NSA، مع شبكات sub-6GHz.

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