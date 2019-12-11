شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2019.. 23 خدمة تابعة لجوجل تم إنهاؤها فى 2019.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على غرار كل عام، قامت جوجل خلال هذا العام بوقف العديد من منتجاتها وخدماتها، وعلى الرغم من قلة عمر بعض هذه الخدمات إلا أن القائمة تضم مجموعة من الخدمات المتنوعة الجديدة والقديمة، ولعل السبب الرئيسي وراء القضاء على مثل هذه التطبيقات هو أنها لم تتمكن من جذب المستخدمين، فيما فقد البعض الآخر أهميته بعد وصول تطبيقات وخدمات جديدة أحدث منها بمرور الوقت، وفيما يلى نعرض 23 من المنتجات والخدمات الرئيسية التى أنهتها جوجل خلال 2019 كما يلى: Inbox by Gmail (2015-2019) Google+ (2011-2019) Google URL Shortner (2009-2019) Google Allo (2016-2019) Chromecast Audio (2015-2019) YouTube Gaming (2015-2019) Areo (2017-2019) YouTube Messages (2017-2019) Google Daydream (2016-2019) Google Clips (2017-2019) Google Trips (2016-2019) Advertisements Blog Compass (2018-2019) Google Cloud Messaging (2012-2019) Google Spotlight Stories (2013-2019) Google Jump (2015-2019) Dragonfly (2018-2019) G Suite Training (2013-2019) Follow Your World (2011-2019) Datally (2017-2019) Google Bulletin (2018-2019) Google Fusion Tables (2009- 2019) Google Translator Toolkit (2009-2019) Google Correlate (2011-2019)

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