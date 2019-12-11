شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون المقبلة قد تصل ببطاريات أكبر.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن هواتف أيفون المقبلة 2020 قد تصل مع بطاريات أكبر، حيث يدعى التقرير أن شركة أبل ستستخدم وحدة خاصة لحماية البطارية والتى ستكون على ما يبدو أنحف وأصغر من الوحدة الحالية.

وبحسب موقع fonearena الهندى فإن ذلك سيوفر مساحة كبيرة داخل الهاتف نفسه، والتى بدورها يمكن استخدامها لتضمين بطارية أكبر، لكن حتى الآن ليس من المعروف سعة البطارية التى سيتم استخدامها بالفعل فى أيفون 12، لكن بعض التقارير ترجح أن هذا قد يحدث بفضل رحيل "جونى إيف" عن الشركة.

وقد كان معروف أن Jony Ive يفضل استخدام التصاميم النحيفة، مما جعل من الصعب على الشركة استخدام بطاريات أكبر في هواتفها، لذلك فنظرا لرحيل "إيف"، فهذا يعنى أن أبل قد تسمح بتصميم أجهزة قد تكون أكثر سمكا قليلا لاستيعاب بطاريات أكبر حجما.

كذلك فيشاع أن هواتف أيفون المقبلة ستضم مستشعرات لبصمات الإصبع في الشاشة، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G.