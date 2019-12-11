شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد تصميم تطبيق Apple Store لمساعدة مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل عن تحديث رئيسي لتطبيق "Apple Store"، والذى يشمل علامة تبويب "Shop" جديدة معاد تصميمها، والتى تعمل على تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم الآن تقديم المنتجات مع صور أكثر وضوحا وتوصيات مميزة.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فإن التحديث الأخير يدمج علامتي التبويب Discover and Shop في واجهة واحدة، مع سلسلة من البطاقات والأقسام التي تبرز المنتجات الجديدة، والأجهزة التي تمتلكها بالفعل، وفئات التسوق، فيما يشبه التصميم قصص App Store، مع صور بملء الشاشة وأزرار شراء في الجزء السفلي من الشاشة، كما تُقدّم صفحات المنتجات الفردية الآن تجربة أقرب إلى التصفح على Apple.com.

وقد قامت شركة أبل في وقت سابق بتحديث تطبيق "آب ستور" بتجربة الواقع المعزّز AR التفاعلية، كما أن علامة تبويب Sessions تم إعادة تصميمها لتسهيل العثور على أحداث Today at Apple القريبة منك.