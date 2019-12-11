شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: %60 من المؤسسات الهندية ستعتمد على التخزين السحابى بحلول 2030.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن حوالى 60% من المؤسسات الهندية تخطط للاعتماد على التخزين السحابى بجميع بياناتها خلال السنوات العشر المقبلة، منها 99% ستستخدم خدمات تخزين سحابة مختلطة متعددة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لاستطلاع أجرته شركةiBM.

وقد كشف البحث الذي يحمل اسم "الجيل القادم من القوى الهجينة السحابية من الجيل التالي من الأعمال"، عن ظهور تقنية Hybrid Cloud المتطورة لأعمال الجيل التالى فى جميع أنحاء العالم، وقال فيكاس أرورا، نائب رئيس شركة Cloud & Cognitive Software & Services في شركة IBM India / South: "نتوقع من المنظمات الهندية أن تشهد اعتمادًا مكثفًا لتقنيات Cloud في السنوات القليلة المقبلة، حيث تستخدم الغالبية العظمى منها الهجينة في غضون ثلاث سنوات".

وقال أرورا: "أريد تحقيق المرحلة التالية من الفوائد السحابية، فستكون هناك حاجة إلى استراتيجية سحابية مختلطة"، وتسمح Hybrid cloud للسحب العامة والسحب الخاصة وتكنولوجيا المعلومات المحلية بالتفاعل بسلاسة عبر واجهات التقنية الثلاثة الموحدة: Linux وOpen Container Initiative وKubernetes.

وقد أظهر البحث أن ما يقرب من 50 في المائة من المجيبين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن أكثر من 80 في المئة من المؤسسات ستتبنى استراتيجية "السحابة أولاً" وأن أكثر من 80 في المئة من التطبيقات الجديدة سيتم بناؤها في السحابة، فيما تعد الهند ثاني أسرع أسواق الخدمات السحابية نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.