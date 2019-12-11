شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة "فورتنيت" تصل متجر "بلاى ستور" قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن شركة Epic Games قررت منذ البداية إطلاق لعبتها الشهيرة Fortnite لمستخدمى أندرويد من خلال موقعها الرسمى، وبعيدا عن متجر "بلاي ستور"، وذلك نتيجة لعدة أسباب، أبرزها حصول جوجل على 30% من عوائد عمليات الشراء الداخلية للتطبيقات المطروحة على متجرها، وهو ما رفضته Epic تماماً لتتجه لطرح اللعبة عبر Epic Games Launcher.

لكن بحسب موقع engadget الأمريكى فقد يتغير هذا الأمر قريبا، حيث كشف تقرير جديد أن الشركة تفكر حاليا فى إطلاق اللعبة على متجر جوجل خلال الفترة المقبلة، وقد أكدت الشركة نيتها إتمام تلك الخطوة قريباً ولكن في نفس الوقت مطالبة جوجل بتغيير سياستها الربحية تجاه التطبيقات المطروحة في متجرها.

الجدير بالذكر أن جوجل لا تحصل فقط على 30% من عوائد عمليات الشراء الداخلية للتطبيقات، بل تفرض أيضا على المستخدمين إجراء عمليات الدفع عبر خدمات الدفع من جوجل وهو ما تطالب Epic Games بتغييره ليس فقط من أجل الحصول على استثناء للعبتها ولكن من أجل جميع التطبيقات الأخرى.