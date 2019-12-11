شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الزهرة يقترب من كوكب زحل بسماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيظهر كوكب الزهرة وزحل بالقرب من بعضهما البعض في سماء الليل هذا الأسبوع، وسيكونان بأقرب نقطة واضحة من بعضهما البعض في السماء الليلة.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى ستظهر الكواكب منخفضة في السماء إذا كنت تبحث جنوب غرب، ولا تزيد عن 16 درجة فوق الأفق.

وتقول ناسا لمراقبى السماء من الهواة، إنه لاكتشاف كوكب الزهرة والزحل، ابحثوا عن كوكبة القوس، ويمكنك أيضًا محاولة العثور عليه من خلال تحديد موقع أول منار نجمي Altair و Vega ، والتى ستتألق في سماء اليل.

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وسيظهر الزوجان المترابطان من الكواكب معًا حتى 13 ديسمبر، وضع فى اعتبارك أنه على الرغم من ظهور كلا الكواكب بالقرب من بعضهما البعض بالعين المجردة، فلن يكونا قريبين بما فيه الكفاية بحيث يمكن رؤيتهما في عدسة الكاميرا الخاصة بالتلسكوب، لذلك بالنسبة لمستخدمي التلسكوب، سيكون من الضروري إجراء بعض التعديلات.

ولا يعنى اقتران الزهرة وزحل أنهما قريبان ماديا من بعضهما البعض، فهناك ثلاثة كواكب وحزام كويكب كامل يفصل بينهما، ولكنهما سيتقاسمان نفس الارتفاع فى سماء الليل.