شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإعلانات والوضع المظلم قادمان لتطبيق واتس آب قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف مستخدم لموقع "ريديت" طريقة ذكية للوصول إلى الوضع المظلم Dark Mode على إصدار أندرويد من تطبيق واتس آب، مما يشير إلى أن الميزة على وشك الوصول إلى كل المستخدمين قريبا.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطاني فتطلب الأمر عمل Root للهاتف، وهى عملية تمنح الإذن بتنفيذ أى أمر والوصول إلى أى مورد على الجهاز، وهو أمر غير قانونى من الناحية الفنية.

ومع ذلك تشير حقيقة أن المستخدمين قد تمكنوا من الوصول إلى الوضع المظلم بهذه الطريقة أن واتس آب يخطط لإصدارها على نطاق أوسع قريباً.

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وكما يوحى الاسم فإن Dark Mode يغير لون خلفية نافذة التطبيق إلى اللون الأسود، مما يجعل الأمر أكثر سهولة على العينين - خاصة عند استخدام هاتفك فى المساء.

وعند اختبار الوضع المظلم Dark Mode، ظهر للعديد من المستخدمين إعلانات داخل واتس آب، وهى الميزة التى أكدها فيس بوك فى عام 2018، إذ ستظهر الإعلانات فى خانة "الحالة" status فى التطبيق، ولن تظهر فى "الدردشات".

يعد قرار إدراج الإعلانات أمرًا مثيرًا للجدل لأنه يتعارض مباشرةً مع رغبات براين أكتون وجان كوم اللذين أسسا واتس آب فى عام 2009.