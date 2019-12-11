شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديدة لمستخدمى الآيفون لحماية خصوصيتهم وبياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن الآن لمستخدمى أبل الذين يبحثون عن خصوصية إضافية الاستفادة من وضع التصفح الخفى الجديد فى خرائط جوجل، إذ بدأت الشركة فى طرح هذا الوضع، الذى يحول دون ربط البيانات بحسابك على جوجل على أجهزة iOS.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تعد هذه الخطوة التقدم التالى فى ميزة الخصوصية منذ أن أدرجت جوجل وضع التصفح الخفى فى إصدارات أندرويد بالتطبيق الشهر الماضى.

ستؤدى ميزة التصفح الخفى من جوجل إلى إيقاف العديد من نقاط جمع البيانات، بما فى ذلك سجل البحث وسجل المواقع، وأثناء تنشيط الوضع، لن يستخدم التطبيق بيانات الشخص لتخصيص أى إعدادات فى التطبيق أيضًا.

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يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى استخدام ميزة جوجل الجديدة تنشيط الوضع من خلال الضغط على أيقونة حسابهم الموجودة فى الزاوية العلوية اليمنى، ثم الضغط على "تشغيل وضع التصفح الخفى".

من المحتمل أن يساعد وضع التصفح الخفى على جذب المستخدمين الذين أصبحوا مهتمين بشكل متزايد بالمعلومات التى يتم تخزينها وتعقبها من قبل الشركة من أجل الإعلانات المستهدفة.