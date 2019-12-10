شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألمانية تكشف عن تقنية تحول أى نظارة عادية إلى ذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة بوش الألمانية طريقة لتحويل أى زوج من النظارات العادية إلى أخرى ذكية، وأطلقت الشركة على هذا النظام الجديد اسم "Bosch Smartglasses Light Drive" ، إذ يمكن تركيبه على إطار أى نظارات.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تدعى الشركة أن هذا النظام سيمكن المستخدمين من رؤية الإشعارات أمام أعينهم مباشرة، أثناء ارتداء "النظارات الذكية" دون الحاجة إلى تشغيل الهاتف، إذ يستخدم النظام شعاعًا ضوئيًا يقوم بمسح عنصر ثلاثى الأبعاد مضمّن فى عدسة النظارات، ثم يتم إعادة توجيهه إلى شبكية العين البشرية.

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وأوضحت الشركة أن الصورة التى ستعرض أمام المستخدمين ستبقى دائمًا بسيطة، حتى لا يتم تشتيت التركيز.

تم تقليص حجم الوحدة الرئيسية الضرورية للسماح للتكنولوجيا بالعمل، حيث أصبح وزنها أقل من عشرة جرامات وأقل بنسبة 30 فى المئة من التكنولوجيا المنافسة.

لم تكشف الشركة عن سعر هذا النظام الجديد، لكنها أكدت إطلاقه فى يناير خلال فعليات معرض CES ، وهو المعرض التجارى السنوى للتكنولوجيا الذى يقام فى لاس فيجاس.