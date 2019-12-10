سامسونج تُصدر تحديث Android 10 المستقر لملاك هواتف Galaxy S10 في المزيد من البلدان

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسونج على جلب تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لملاك هواتف Galaxy S10 Series في المزيد من المناطق منذ بداية هذا الشهر. تمكن المختبرين من الحصول على هذا التحديث منذ البداية، ولكن التقارير الواردة من الدول الأوروبية مثل سلوفاكيا واليونان والمملكة المتحدة كشفت أن المستخدمين العاديين بدأوا بدورهم بتلقي هذا التحديث.

نظرًا إلى أن هذا التحديث بدأ يشق طريقه بالفعل للمزيد من ملاك هواتف Galaxy S10 في المزيد من البلدان، فنحن نعتقد بأنها مسألة أيام أو أسابيع فقط قبل أن نرى شركة سامسونج تجلب هذا التحديث للمستخدمين الآخرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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الآن إذا كنت لا تعيش في ألمانيا أو في إحدى البلدان الأخرى المذكورة آنفًا وتكره الإنتظار، فإن القائمين على موقع SamMobile لديهم تحديثات Android 10 المستقرة لجميع الإصدارات الثلاثة من Galaxy S10 جاهزة للتحميل. إذا كنت تعرف طريقة تثبيت التحديثات يدويًا على Galaxy S10 أو Galaxy S10e أو +Galaxy S10، فبإمكانك التوجه إلى روابط المصدر أدناه.

ضع في إعتبارك أنه من الأفضل دائمًا عمل نسخ إحتياطي لبياناتك قبل العبث بنظام التشغيل يدويًا، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف هاتفك إذا لم تكن متمرسًا.

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