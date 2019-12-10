الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Oppo بإطلاق Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro و Oppo Reno 3 Pro 5G هذا الشهر. حصل الهاتف Oppo Reno 3 على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميم ومواصفات هذا الهاتف. والآن، تم المصادقة على ما نعتقد أنه الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G من قبل نفس الهيئة الصينية.

وفقا للمعلومات المدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فسوف يأتي الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4025mAh.

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وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA كذلك أن الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Oppo قامت بنشر فيديو تشوق فيه للهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G. يمكنك إلقاء نظرة على هذا الفيديو أدناه :