الإعلان رسميًا عن RedmiBook 13 مع شاشة بإطار نحيف والجيل العاشر من معالجات Intel Core

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتفين Redmi K30 و Redmi K30 5G، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi أيضًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن حاسوب ألترابوك جديد يمتاز بالنحافة والأناقة يُدعى RedmiBook 13. هذا الحاسوب المحمول يضم هيكل مصنوع من المعدن، وبطارية بقوة 40Whr، والجيل العاشر من المعالج Intel Core. يأتي RedmiBook 13 كذلك بأبعاد صغيرة وبوزن يبلغ 1.23 كيلوجرام فقط.

الحاسوب RedmiBook 13 الجديد يضم شاشة IPS بحجم 13.3 إنش وبدقة FullHD تمتاز بإطار نحيف في جميع الجوانب بإستثناء الإطار السلفي. وبغض النظر عن الشاشة، فمن الممكن الحصول على هذا الحاسوب المحمول مع المعالج Intel i5-10210U أو Intel i7-10510U، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية DDR4، ومع 512GB من الذاكرة التخزينية SSD. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحاسوب المحمول يأتي كذلك مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce MX250 GPU ومع 2GB من الذاكرة العشوائية GGDR5 VRAM.

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حاسوب الألترابوك الجديد من شركة Redmi يضم كذلك منفذين من نوع USB 3.1، ومنفذ HDMI واحد، فضلا عن منفذ واحد للسماعات ومنفذ خاص للشحن. وبالعودة إلى البطارية، فهي ستكون قادرة على توفير 11 ساعة من الإستخدام قبل أن تحتاج لإعادة الشحن.

وفيما يخص البرمجيات، فالحاسوب RedmiBook 13 الجديد من شركة Redmi يأتي مسبقًا مع نظام Windows 10 Home، ومع ميزة جديدة تسمح بسهولة نقل الملفات بين الحاسوب المحمول وهواتف Xiaomi.

سيكلف RedmiBook 13 إبتداءً من 597 دولار أمريكي للنسخة الأساسية التي تضم معالج الرسوميات المدمج، بينما ستكلف نسخة Intel Core i5 المزودة ببطاقة الرسوميات Nvidia GeForce MX250 ما يُعادل 640 دولار أمريكي. أما بخصوص نسخة Intel Core i7، فهي ستُكلف ما يُعادل 739 دولار أمريكي. هذا الحاسوب المحمول متوفر الآن للطلب المسبق، وسيتم عرض هذا الحاسوب للبيع بشكل رسمي إبتداءً من 12 ديسمبر في الصين. وللآسف، ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الحاسوب على الصعيد العالمي.