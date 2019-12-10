شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. ألعاب الأطفال الذكية يمكن اختراقها واستخدامها فى التجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبرت مجموعة which البريطانية سبعة ألعاب أطفال ذكية ومدعومة بالإنترنت تباع بواسطة عدد من كبرى الشركات، ووجدوا أن ثلاثة منها عرضة للقرصنة بسبب ثغرات أمنية خطيرة، لذا طالبت الحكومة البريطانية القادمة إلزام للمصنعين بضمان تلبية المنتجات الذكية لمعايير الأمان المناسبة قبل عرضها للبيع.

وقالت مجموعة المستهلك فى بيان: "يجب على مصنعى الألعاب أن يثبتوا أنهم يأخذون أمان المنتجات التى تدعم الإنترنت والمنتجات الذكية على محمل الجد، من خلال تقديم مستوى الأمان الأساسى كخطوة أولى".

وأوضحت ناتالى هيتشنز، رئيس المنتجات والخدمات المنزلية بالمجموعة الاستهلاكية، أنه على الرغم من أنه لا يوجد إنكار للفوائد الهائلة التى يمكن أن تقدمها الأدوات الذكية لحياتنا اليومية، إلا أن سلامة وأمن المستخدمين يجب أن تكون الأولوية المطلقة.

وأضافت هيتشنز: "يجب على الحكومة التالية ضمان قيام الشركات المصنعة بتصميم منتجات التكنولوجيا المتصلة مع توفير الأمن كأمر بالغ الأهمية، إذا كانت ستحول دون وصول المنتجات غير الآمنة إلى منازل الناس".