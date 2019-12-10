تكنولوجيا: حصاد 2019 .. هذا ما جذب اهتمام المستخدمين على تويتر هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة التغريدات المصغرة "تويتر" هذا الأسبوع عن أحدث قوائمه للأحداث الرئيسية والمشاهير والفرق الرياضية، وذلك تحت هشتاج #ThisHappened، وقد عرض تويتر العديد من القوائم التى تضم أكثر الشخصيات السياسية والأفلام والمسلسلات والأحداث التى تحدث عنها المستخدمين على تويتر على مدار العام، وفيما يلى نعرض أبرزها كما يلى: - كان مسلسل "صراع العروش" الشهير هو الأكثر تناولا خلال 2019 فيما يتعلق بقائمة العروض التلفزيونية - كان مسلسل "صراع العروش" الشهير هو الأكثر تناولا خلال 2019 فيما يتعلق بقائمة العروض التلفزيونية - قائمة الأفلام الأكثر تغريدا عنها على تويتر .. جاء فيلم Avengers في المقدمة - قائمة الأفلام الأكثر تغريدا عنها على تويتر .. جاء فيلم Avengers في المقدمة - بينما جاء الرئيس "دونالد ترامب" على رأس الشخصيات السياسات التى تم التغريد عنها

- الفرق الرياضية التى تم تداولها على تويتر - الفرق الرياضية التى تم تداولها على تويتر - اللاعبات الرياضيات اللاتي شغلن مسخدمى تويتر Advertisements - اللاعبين الرياضيين الذين شغلوا مستخدمي تويتر خلال 2019 - اللاعبين الرياضيين الذين شغلوا مستخدمي تويتر خلال 2019 المسابقات الرياضية الاكثر جذبا للانتباه على تويتر الممثلين الأكثر شهرة على تويتر والمسيقيين أيضا الهاشتاجات المتعلقة بالأخبار الأكثر تداولا على تويتر الإيموجي الأكثر انتشارا على تويتر الإيموجي الأكثر انتشارا على تويتر

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