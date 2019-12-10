Xiaomi Redmi K30 5G المواصفات و المميزات و العيوب مع السعر

اعلنت شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi K30 5G الذي يحمل مواصفات قوية و هو ارخص هاتف يأتي بدعم الـ5G على الإطلاق. لا هاتف ارخص منه يدعم هذه التقنية و هو يوازن ما بين المواصفات و المميزات مع السعر و الإستخدام. كما ان الشركة توفر نسخة داعمة للـ4G بسعر ارخص من النسخة الأكبر. حتى اذا كانت النسخة الكبيرة بالنسبة لك غالية بعض الشئ فالنسخة الصغيرة ستكون بسعر اكثر مناسبة من النسخة الأكبر. في هذا الموضوع دعنا نتحدث قليلاً عن الهاتف بنسختيه

مواصفات Xiaomi Redmi K30 5G

المعالج Qualcomm Snapdragon 765G ثماني النواة (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 120Hz و دعم HDR ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 كاميرا Macro بدقة 5MP كاميرا بدقة 8MP و فتحة تصوير واسعة بزاوية 120 درجة Ultra Wide حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MP الكاميرا الأمامية مزدوجة الكاميرا الأساسية بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.2 حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MP البطارية بحجم 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt

مواصفات Xiaomi Redmi K30 4G

المعالج Qualcomm Snapdragon 730G ثماني النواة (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 120Hz و دعم HDR ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 كاميرا Macro بدقة 2MP كاميرا بدقة 8MP و فتحة تصوير واسعة بزاوية 120 درجة Ultra Wide حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MP الكاميرا الأمامية مزدوجة الكاميرا الأساسية بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.2 حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MP البطارية بحجم 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 27Watt

مميزات Xiaomi Redmi K30 5G و 4G

ارخص هاتف يدعم الـ5G

هذا ارخص هاتف على الإطلاق يدعم هذه التقنية. حيث انه يقدم معالج Qualcomm Snapdragon 765G الذي اصدرته شركة Qualcomm هذا الشهر-يمكنك قرائة التفاصيل عن المعالج من هنا– هذا المعالج يأتي بالفعل بدعم تقنيات 5G. و بمودم جاهز لإستعمال تقنيات 5G. مما يجعل الشركات قادرة على اصدار هواتف بدعم الـ5G بسعر رخيص. و كان اول الهواتف التي تستعمل هذا المعالج هو هاتف شاومي Redmi K30. مواكبة التكنولوجيا يبدو انه لن يكون امراً صعباً الآن على الشركات خاصة في تقنيات الإتصال الجديدة علينا.

الأداء

من المواصفات فالنسخة الـ5G ستكون قوية بشكل جيد في الأداء. الأداء العال و القوي لن يكون مشكلة امام انوية الاداء العال سواء النواة الأساسية بسرعة 2.3GHz. او نوة الاداء العال بسرعة 2.2GHz. مما يعني ان الاداء مع الألعاب خاصة لن يكون بمعضلة. بالنسبة للاداء المتوسط فإن الـ6 انوية بسرعة 1.8GHz ستقدم تجربة اداء جيدة مع التصفح و الـMulti Tasking و برامج الـSocial Media و غيرها. مع نسخة الـ4G فإنها ليست اول مرة نتعامل مع معالج Qualcomm Snapdragon 730G. الذي قدم بالفعل في وقت مسبق اداء قوي للغاية ولا غبار عليه. و تجربة العاب ممتازة. و سرعة في التصفح و الـSocial Media و تعدد المهام. لذلك فإن النسختين يعدان بأداء ممتاز في كل الحالات. و لكن تتبقى التجربة لتكون هي الحاكم النهائي لنقطة الأداء.

مقارنة بين المعالجين

Snapdragon 765/765G Snapdragon 730/730G المعالج ثماني النواة Kryo 475 نواة اساسية بسرعة 2.3GHz و من نوع Cortex-A76 نواة اداء عال بسرعة 2.2GHz من نوع Cortex-A76 Advertisements 6 انوية لاداء متوسط و ضعيف بسرعة 1.8GHz من نوع Cortex-A55 ثماني النواة Kyro 470 نواتين للاداء العال بسرعة 2.3GHz من نوع Cortex-A76 6 انوية لاداء متوسط و ضعيف بسرعة 1.8GHz و من نوع Cortex-A55 معالج الرسوميات Adreno 620 Adreno 618 DSP Hexagon 696 with Tensor Accelerator Hexagon 688 with Tensor Accelerator دعم الكاميرات يدعم حساس بدقة 36MP وحيد حساس مزدوج بدقة 22MP بدون اي Lag في الغالق يدعم التقاط الصور بدقة 192MP يدعم حساس بدقة 48MP وحيد حساس مزدوج بدقة 22MP بدون اي Lag في الغالق يدعم التقاط الصور بدقة 192MP المودم Snapdragon X52 5G/LTE 5G – 3700Mbps down, 1600Mbps up 4G – 1200Mbps down, 210Mbps up Snapdragon X15 LTE 800Mbps down, 150Mbps up الشحن السريع تقنية Quick Charge 4+ تقنية Quick Charge بالذكاء الإصطناعي تقنية Quick Charge 4+ دقة التصنيع 7 نانو متر 8 نانو متر

الكاميرات

في الحديث عن الكاميرات فليست اول مرة نجد تركيبة الكاميرات هذه. 4 كاميرات في الخلف رأيناها في هواتف عديدة قبل ذلك. في الواقع فإن تركيبة الكاميرات الخلفية في النسخة الـ4G هي نفس تركيبة الكاميرات الخلفية الموجودة في هاتف Redmi Note 8 Pro. لا فارق بينهما نهائياً نفس المستشعرات و نفس الدقة و العدسات و التركيب. و لذلك فبدون ان نستند الى تقييم المواصفات فتجارب الناس مع الكاميرا حتى الآن كانت بنسبة كبيرة تجربة ايجابية. تركيب الكاميرات هذا مع معالجة صور افضل بفضل معالجات Qualcomm فالأمر سيكون احسن بكثير. بالنسبة لنسخة الـ5G فإن تركيب الكاميرا ايضاً هو نفس التركيب مع اختلاف ان الكاميرا الـMacro تستعمل حساس بدقة 5MP بدلاً من 2MP. الكاميرات الامامية بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الاولى تعد بصور رائعة في الإضائة القوية و تفاصيل غنية. لكن بسبب فتحة العدسة لا اتوقع صوراً هائلة في الليل. مع حساس عمق بدقة 2MP. لا يزال الحكم للتجربة

البطارية

بسعة 4500mah انت تبحث هنا عن بطارية تكفي يوماً بأكمله. بدون ان تحتاج الى اعادة شحنها اكثر من مرة. بطارية اليوم الكامل هي اكثر مطالب الهواتف في عام 2019 و عام 2020. و فكرة ان البطارية كبيرة الحجم لأكثر من يوم امر جيد جداً. علاوة على ذلك ففي نسخة الـ5G فإن الشحن السريع بقدرة 30Watt يقدم لك سرعة شحن مميزة جداً. حيث يمكنك شحن الهاتف في ساعة واحدة من صفر الى 100%. بينما في نسخة الـ4G فالأمر مختلف فسرعة الشحن بقدرة 27Watt اي انها ابطأ بعض الشئ لكنها ستساعدك في شحن هاتفك بسرعة ايضاً. و هو يأتي بنفس سعة البطارية 4500mah. و لكن فوق كل شئ فإن التجربة هي المقياس الحقيقي للحكم على البطارية

الشاشة

رغم اني اعيب عليهم استعمال شاشة IPS في الجهاز الا ان الشاشة بحجم جيد جداً و بدقة 1080×2400 تعد بنفس جودة المحتوى التي تقدمه اي شاشة في فئة الهاتف. الشاشة كبيرة الحجم بحواف صغيرة للغاية يقطعها من اقصى اليمين في الأعلى ثقب للكاميرات الامامية. التصميم الذي رأيناه في هواتف عدة هذا العام. حقيقة فالشاشة بالرغم من كونها من نوع IPS الا انها ستقدم تجربة جيدة للغاية. و يمكن ان تشاهد عليها كل المحتوى الذي تحب بدون مشاكل. الشاشة في نسختي 4G و 5G نفس الشاشة فلا اختلاف و في النهاية لا ننسى بأن الشاشة تاتي بمعدل تحديث 120Hz الاعلى في اي هاتف محمول حتى الآن. مما يجعل تنقلات الهاتف سريعة جداً و لحظية و سلسة بشكل كبير

مزايا اخرى

الهاتف محتفظ بمدخل السماعات 3.5mm

الهاتف يحتوي على لمبة IR للتحكم في الأجهزة عن بعد

استخدام ذاكرة سريعة من نوع UFS2.1

الهاتف محمي بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5

الشاشة تدعم عرض المحتوى بتقنية HDR10

عيوب Xiaomi Redmi K30 5G و 4G

استعمال شاشة IPS رغم ان النسخة الأقدم K20 بشاشة AMOLED

موضع البصمة في الجانب غير معتاد مثل وضعه في الظهر

استخدام الزجاج يجعل الجهاز اكثر عرضة للكسر

لا يوجد شحن لاسلكي

الهاتف غير مقاوم للماء و الغبار

سعر Xiaomi Redmi K30 5G و 4G

اسعار Xiaomi Redmi K30 5G

النسخة السعر التقريبي بالدولار الأمريكي السعر التقريبي بالجنيه المصري 64GB/6GB 284 دولار 4600 جنيه 128GB/6GB 327 دولار 5300 جنيه 128GB/8GB 370 دولار 6000 جنيه 256GB/12GB 412 دولار 6700 جنيه

اسعار Xiaomi Redmi K30 4G

النسخة السعر التقريبي بالدولار الأمريكي السعر التقريبي بالجنيه المصري 64GB/6GB 227 دولار 3700 جنيه 128GB/6GB 241 دولار 3900 جنيه 128GB/8GB 270 دولار 4400 جنيه 256GB/12GB 312 دولار 5100 جنيه

التعليق على السعر

هو بالفعل ارخص هاتف يدعم الـ5G على الإطلاق بل انه ارخص بكثير من هاتف شاومي الأول الداعم للـ5G (هاتف Mi Mix 3 5G). شاومي تقدم اسعار مميزة لهواتفها و منافسة بشكل كبير. الفكرة هنا ان هواتف Redmi K30 سواء الـ5G او الـ4G في فئات سعرية متباعدة للنسخ الأصغر. و لكن هواتف 4G الأعلى بذاكرة وصول عشوائي 8GB و 12GB تنافس النسخ الصغيرة من 5G. و هذا لنسخة الـ4G ربما يشكل مشكلة. لأن الأولوية لن تكون في صالح هذه النسخ. فمن رأيي ان تعيد شاومي النظر في تسعير النسخ الأعلى. او ان تقوم بإلغاء اعلى نسختين. لأن نسخ الـ5G الصغيرة تتفوق عليها حتى مع صغر ذاكرة الوصول العشوائي الا ان المعالج و الشحن الأسرع و دعم الـ5G نقاط قوة لا غنى عنهم. و لكن هذا رأي شخصي. غير ذلك فالهاتف يعد بتقديم افضل قيمة مقابل السعر. و يحقق مصطلح Value for money و هذا ما سيتم التركيز عليه مع التجربة النهائية للهاتف.