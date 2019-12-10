تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات هاتف هواوي P40 PRO بقدرة بطارية 5500 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم أول التسريبات التي تقدم تفاصيل مواصفات هاتف هواوي القادم P40 PRO الذي يدعم معدل تحديث 120 Hz في الشاشة، مع بطارية بقدرة 5500 mAh للمرة الأولى في هواتف هواوي الذكية.

نشر Yash Raj Chaudhary تفاصيل جديدة حول مواصفات إصدار هواوي القادم من سلسلة هواتف P، حيث ينطلق هاتف P40 PRO وفقاً للتسريبات ببطارية الجرافين التي تأتي بحجم أصغر بنسبة 30% مقارنة ببطاريات الليثيوم.

ويدعم هاتف P40 PRO تقنية الشحن السريع التي طورت من هواوي بقدرة 50W، حيث يمكن أن يتم شحن الهاتف بشكل كامل في فترة تصل إلى 45 دقيقة فقط.

أيضاً أشار Yash Raj Chaudhary إلى أن هاتف P40 PRO يتميز بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، وتصميم منحني Waterfall، كما يدعم الهاتف جودة عرض QHD بلس، مع معدل تحديث 120 Hz في الشاشة، ومن المقرر أن تشغل الشاشة نسبة 98% من إطار الهاتف.

كما يدعم هاتف P40 PRO رقاقة معالج هواوي الجديدة Kirin 990 مع شريحة مودم Baloong 5000 لدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

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أيضاً يدعم هاتف P40 PRO تقنية ومستشعر Leica في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر Sony IMX686 رئيسي، يدعم التثبيت البصري، وبدقة 64 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 20 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، ويتميز المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل مع عدسات periscope telephoto، وأيضاً مستشعر macro، وأخر TOF، ومن المقرر أن يدعم هاتف P40 Pro تصوير 4K.

أيضاً ينطلق هاتف هواوي P40 PRO بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10، من جانب أخر لم تكشف تسريبات Yash Raj Chaudhary عن السعر المتوقع لهذا الإصدار أو موعد للإعلان الرسمي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هواوي تستعد للإعلان عن الهاتف في الربع الأول من 2020.

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