- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم 17 من ديسمبر الجاري للإعلان الرسمي عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Realme Buds Air.
إستعرضت شركة Realme اليوم اللمحات الأولى لسماعتها اللاسلكية التي تنطلق رسمياً خلال هذا الشهر بعنوان Realme Buds Air، والتي تأتي بميزة دعم تقنية البلوتوث 5.0، مع دعم الإقتران السريع وبشكل تلقائي مع الهواتف والأجهزة الذكية.
ومن المقرر أن تدعم سماعة Realme Buds Air الإتصال التلقائي بالهاتف عند فتح حافظة السماعة اللاسلكية مباشرة، كما تضم السماعة اللاسلكية محرك 12مم، مع ميزة التحكم عن طريق اللمس في تشغيل الموسيقى، وإستقبال المكالمات، مع ميزة تنشيط مساعد جوجل الرقمي عن طريق النقر السريع.
يذكر أن مستوى تسعير سماعة Realme Buds Air اللاسلكية لم يتم الإعلان عنه في الوقت الحالي، إلا أن Realme تقدم خصم على السماعة اللاسلكية للمستخدمين الذين تقدموا لشراء كلاً من هواتف Realme X2 Pro أو Realme XT أو Realme 5 Pro أو Realme X أو Realme X Master Edition بين 9 و 16 ديسمبر، على أن تتوفر السماعة اللاسلكية بألوان الأسود، الأصفر إلى جانب الأبيض.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 17 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن سماعة Realme Buds Air لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.