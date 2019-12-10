Huawei ستقوم بإنشاء المزيد من أجهزة HarmonyOS في العام المقبل وبيعها على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تخطط شركة Huawei لإطلاق المزيد من الأجهزة التي تعمل بنظام HarmonyOS الخاص بها في العام المقبل وسوف تقوم بتسويقها على مستوى العالم. ومع ذلك، لا توجد خطط لتحويل هواتفها والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية لإستخدام نظام التشغيل التابع لها. ذكرت الشركة بالفعل أنها لن تطلق هاتف مُزود بنظام HarmonyOS هذا العام ويبدو أننا لن نرى هذا الهاتف في العام المقبل أيضًا.

ستقوم فقط بإستخدام نظام HarmonyOS في الأجهزة الأخرى مثل الساعات الذكية، على الرغم من أن الساعات الذكية الحالية لشركة Huawei تعمل بنظام LiteOS. تخطط شركة Huawei أيضًا لإنشاء مكبرات صوت ذكية وأجهزة للواقع الإفتراضي ستعمل بنظام HarmonyOS. أجهزة التلفاز الذكية هي أيضًا ضمن القائمة علمًا أنها أطلقت بالفعل التلفاز الذكي Honor Vision في الصين، وهو التلفاز الذي سيشق طريقه إلى أوروبا في المستقبل القريب.

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على الرغم من أن الخطة تهدف إلى تطوير HarmonyOS إلى نظام تشغيل كامل الميزات قادر على تشغيل الهواتف الذكية، إلا أن الشركة تفضل التمسك بنظام الأندرويد والإكتفاء بإستبدال خدمات Google Mobile Services. تعتمد الشركة حاليًا على الإمتدادات لمواصلة استخدام التكنولوجيا والخدمات التي تقدمها الشركات الأمريكية.