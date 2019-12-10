شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المغرب ينضم إلى تحالف أفريقيا الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المغرب إلى تحالف "سمارت أفريكا" (إفريقيا الذكية) وهى شبكة تطمح إلى النهوض بالتكنولوجيا الرقمية فى إفريقيا وتحويل القارة إلى سوق رقمى موحدة.

وقال المدير العام للشبكة لاسينا كونى : "إنه بانضمام المغرب، بات التحالف يضم 30 دولة عضوا تمثل سوقا إجماليا تتجاوز 750 مليون نسمة، والعديد من الشركاء ومن المنظمات الدولية"..مضيفا أن المغرب يشهد تطورا مطردا فى المجال الرقمى، سواء فى القطاع العام أو الخاص".

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جاء ذلك خلال حفل لتفعيل انضمام المغرب إلى التحالف نظم بالرباط على هامش تقديم فدرالية التكنولوجيات والاتصال لورقة توصيات حول (الرقمنة فى صلب النموذج التنموى بالمغرب)بحضور حفيظ العلمى وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصادى الرقمى والأخضر.

وتضم شبكة "سمارت أفريكا" إلى جانب الدول الأعضاء ، أكثر من 40 شركة من القطاع الخاص، بما فى ذلك هواوى وفيس بوك وإنتيل وداتا كوميونيكيشن، فضلا عن العديد من المنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقى والاتحاد الدولى للاتصالات والبنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية.