شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع عدد جرائم تكنولوجيا المعلومات فى روسيا ثلاثة أضعاف خلال ثلاثة أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أندريه كورنوسينكو رئيس إدارة الأمن الاقتصادى ومكافحة الفساد الروسى أن عدد الجرائم الإلكترونية فى روسيا تضاعف ثلاث مرات خلال أقل من ثلاثة أعوام، مشيرًا إلى أن الأضرار الناجمة عن هذه الجرائم تُقدر بملايين الدولارات.

وقال كورنوسينكو، فى تصريح اليوم الثلاثاء: "إن كل واحدة من سبع جرائم تُرتكب بمساعدة تكنولوجيا المعلومات، حيث تجاوزت الأضرار المادية الناجمة مبلغ 10 مليارات روبل (حوالى 157 مليون دولار)، وقد اُرتكبت معظم هذه الجرائم فى مناطق كبيرة من روسيا".

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وأضح أنه "تم تسجيل 66 ألف جريمة إلكترونية فى عام 2017، و175 ألف جريمة فى 2018، وأكثر من 200 ألف جريمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري"، لافتًا إلى أن "ما يقرب من نصف الجرائم المسجلة يتمثل فى أنواع مختلفة من الاحتيال".

ونبّه المسؤول الروسى إلى ارتفع عدد عمليات الاحتيال فى تكنولوجيا المعلومات هذا العام بنسبة 40%، منوهًا بأن "أكثر من نصف هذه الجرائم تُرتكب باستخدام الإنترنت، وأكثر من الثُلث تُستخدم فيها الاتصالات بالهاتف النقال والبطاقات المصرفية".