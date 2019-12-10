تكنولوجيا: تويتر يكشف عن اهتمامات جمهور الرياضة فى مصر بـ2019.. الأهلى وصلاح يتصدران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة تويتر عن التغريدات التى شهدت أكبر تفاعل هذا العام، حيث أصدرت تقريرها السنوي، والذى يعرض أبرز اللحظات والهاشتاجات والأشخاص الذين تصدروا المحادثات في مصر في 2019، حيث عرضت مجموعة من الحقائق المهمة، تتعلق بالأندية الأكثر تداولا على تويتر بين المستخدمين، فضلا عن اللاعبين الأشهر الذين تحدث مستخدمي تويتر عنهم، وأخيرا عرض تويتر الصورة الأكثر حصولا على عدد "لايكات" في مصر. هاشتاجات أندية كرة القدم الأكثر استخداماً في مصر، حيث كان النادي الأهلى في المقدمة Advertisements



لاعبوا كرة القدم الأكثر ذكراً في مصر لاعبوا كرة القدم الأكثر ذكراً في مصر كما حصدت تغريدة اللاعب محمد صلاح مع ابنته على أكبر قدر من الإعجابات في مصر كما حصدت تغريدة اللاعب محمد صلاح مع ابنته على أكبر قدر من الإعجابات في مصر

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