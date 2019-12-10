شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ"جى ميل" يضم ميزة غريبة غير مسبوقة.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا جديدًا لتطبيق البريد الإلكترونى "جى ميل" يسمح بميزة جديدة، غريبة وغير مسبوقة، حسب سبوتنيك.

وأشار موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص أن تحديث "جى ميل" الجديد سيسمح، لأول مرة، بإمكانية إرفاق رسائل بريد إلكترونى برسائل أخرى دون حاجة إلى تحميلها أولًا.

ولا يحتاج المستخدم إلا لسحب وإفلات رسالة بريد إلكترونى، أو أكثرعبر "جى ميل" فى نافذة "إنشاء"، لتصبح جاهزةً تماماً للإرسال.

ويمكن كذلك تحديد رسالة بريد إلكترونى أو أكثر، ثم استخدام زر القائمة الثلاثى النقاط، وتحديد "إعادة توجيه كمرفق".

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ويمكن بتلك الطريقة إعادة توجيه أكثر من رسالة مختلفة، متعلقة بموضوع واحد مثلًا، فى رسالة بريد إلكترونى واحدة، بدلًا من إرسال كل واحدة منها منفصلة، ما قد يسبب تكدسًا فى البريد الإلكترونى وصعوبة فى مطالعة كل الرسائل دفعةً واحدةً.

ويتيح إرسال رسائل البريد الإلكترونى كمرفقات، أيضا، كتابة رسالة تلخيصية للمستلمين، وتجهيزهم لما سيتم قراءته فى تلك الرسائل.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ تلك الميزة بدءًا من اليوم على بريد "جى ميل"، وستصل لكل المستخدمين حول العالم بحلول يوم 21 يناير 2020.