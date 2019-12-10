تكنولوجيا: Oppo تستعرض تصميم سلسلة هواتف Reno3 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة Oppo اللمحات الرئيسية لسلسلة هواتف Reno3 من خلال صور رسمية لكلاً من هاتفي Reno3 وأيضاً Reno3 Pro الذي يأتي بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

لم تحدد Oppo موعد رسمي للإعلان عن سلسلة هواتف Reno3 حتى الآن، إلا أن الشركة إستعرضت اللمحات الرئيسية لتصميم كلا الهاتفين، ومن المقرر أن ينطلق هاتف Reno3 Pro بتقنية 5G مع دعم الإتصال بشبكات SA و NSA.

ومن المقرر أن يضم كلاً من هاتفي Reno3 وReno3 Pro إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، بينما يأتي هاتف Reno3 بتصميم نتوء القطرة في الكاميرة الأمامية، ويتميز هاتف Reno3 Pro بتصميم ثقب الشاشة التي تأتي في الزاوية اليسرى من الشاشة.

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كما يدعم هاتف Oppo Reno3 Pro تقنية 5G من خلال رقاقة معالج Snapdragon 765G الجديدة من كوالكوم، كما أشارت Oppo إلى أن الهاتف يتميز بتصميم بسماكة 7.7مم، ويأتي بوزن 171جرام، أيضاً يختلف هاتف Reno3 عن إصدار Pro 5G في موقع فلاش LED في الكاميرة الخلفية.

ومن المتوقع أن تقدم شركة Oppo مزيد من التفاصيل عن سلسلة هواتف Reno3 من خلال إعلانات تشويقية يكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

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