تكنولوجيا: إعلانات تشويقية من Oppo للإصدارات القادمة من الساعات الذكية والسماعة اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Oppo خلال فعاليات Inno Day 2019 عروض تشويقية للجيل القادم من أجهزة الشركة، والتي تتضمن إصدارات جديدة من السماعات اللاسلكية والساعات الذكية.

إستعرضت شركة Oppo خلال فعاليات مؤتمر Inno Day 2019 رؤيتها لمستقبل تقنية 5G في الجيل القادم من الأجهزة الذكية، كما قدمت الشركة لمحات للأجهزة المرتقب إطلاقها العام المقبل.

ولقد أكدت Oppo خلال فعاليات الحدث الذي أقيم في Shenzhen في الصين، على خططها القادمة التي تشمل العديد من الأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس، والتي يأتي من بينها أجهزة الراوتر، ونظارة الواقع المعزز، هذا إلى جانب إصدارات جديدة من الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية، كما تعمل الشركة على تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي، ومساعد رقمي.

ولقد كشفت الشركة عن جهاز الراوتر Oppo 5G CPE الذي يدعم إتصال مئات من الأجهزة الذكية في نفس الوقت، ويقدم تنقية 5G بكفاءة وآداء سريع.

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ولقد كانت تقنية 5G المحور الرئيسي لفعاليات Oppo Inno Day 2019 اليوم، حيث ركزت تصريحات شركة Oppo على مستقبل هذه التقنية، والجهود التي ستقدمها الشركة لتطوير هذه التقنية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن Oppo أكدت أيضاً على خططها لإطلاق الإصدار الجديد من الساعات الذكية خلال الربع الأول من عام 2020، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل واضحة عن هذا الإصدار حتى الآن.

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