سامسونج ستستخدم معالجات 5G من MediaTek في هواتفها الذكية الإقتصادية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة MediaTek في الأونة الأخيرة بالإعلان عن المعالج الرائد MediaTek Dimensity 1000 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، كما كشفت الشركة عن حلول 5G إقتصادية أخرى مثل MediaTek MT6885 و MediaTek MT6873. من المحتمل أن تشق هذه المعالجات طريقها إلى هواتف Oppo و Vivo و Xiaomi وحتى Huawei، ولكن وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل على عقد شراكة مع الشركة التايوانية أيضًا.

تردد أن شركة سامسونج تتفاوض بالفعل مع شركة MediaTek للحصول على معالجات 5G الإقتصادية لإستخدامها في بعض طرازات Galaxy A و Galaxy M. يتماشى ذلك مع محاولات سامسونج للإستعانة بمصادر خارجية عندما يتعلق الأمر ببعض الصناعات التحويلية من أجل الطرازات الإقتصادية والمتوسطة، ويمكن أن تحصل شركة MediaTek على قطعة كبيرة من الكعكة.

بطبيعة الحال، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن فلم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن، لذلك سيتعين علينا الإنتظار حتى العام المقبل لمعرفة ما إذا كانت شركة سامسونج ستستعين بحلول شركة MediaTek بالفعل أم لا.