Oppo تُشوق لقدوم ساعة ذكية وسماعات لاسلكية جديدة في مؤتمر Inno Day 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة Oppo بعقد المؤتمر Inno Day 2019 حيث نرى أحدث إبتكاراتها التي تم تطويرها على مدار العام. في العام الماضي، كشفت الشركة عن الكاميرا المقربة التي توفر التقريب البصري البالغ ×10، والآن قامت الشركة بدعوة وسائل الإعلام لحضور نسخة هذا العام من هذا الحدث في مدينة Shenzhen الصينية.

خلال العرض التقديمي، قامت شركة Oppo بالتشويق للكثير من التقنيات والأجهزة، بما في ذلك ساعة ذكية وسماعات رأس لاسلكية جديدة مدعومة بالذكاء الإصطناعي. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت الشركة كذلك عن روتر 5G ونظارات للواقع المعزز.

كان الموضوع الرئيسي في مؤتمر Oppo Inno Day 2019 هو شبكات الجيل الخامس 5G وما يخبئه المستقبل لنا. وقد صعد إلى المسرح كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة IHS Markit، والذين تحدثوا عن إطلاق العنان للفرص مع قوة 5G.

وبالعودة إلى الساعة الذكية، فيجب أن نتوقع وصولها في الربع الأول من العام 2020، وعلى الرغم من أننا لم نسمع أي مواصفات ولم نحصل على أي معلومات إضافية لوجه الساعة المستطيل، ولكن وعدتنا شركة Oppo بأن هذه الساعة الذكية ستكون إمتداد للهاتف الذكي بفضل الذكاء الإصطناعي والتعلم العميق.